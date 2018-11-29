Трамп решит вопрос о встрече с Путиным в последний момент

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Дональд Трамп продолжает держать всех в неведении по поводу переговоров с Владимиром Путиным. Глава Белого дома до сих пор не определился, будет ли он общаться с лидером России в Буэнос-Айресе. А ведь "Большая двадцатка" начнется уже завтра, 30 ноября.
Трамп планирует принять решение на ходу в буквальном смысле. Он обдумает этот вопрос на борту самолета №1, пока будет лететь в Аргентину, передает агентство Bloomberg. О своей нерешительности лидер американцев рассказал журналистам перед отлетом.
Впрочем, он подчеркнул, что встреча, скорее всего, состоится. Как сообщает USA Today, Трамп считает, что сейчас самое время, чтобы пообщаться с Путиным.
Ранее появилась информация о том, что Трамп может отказаться от возможности обсудить все волнующие вопросы с Путиным из-за ситуации в Керченском проливе, где 25 ноября Россия задержала три корабля ВМС Украины, которые нарушили наши территориальные воды.
При этом российский источник рассказал, что президенты двух стран все же проведут переговоры 1 декабря. Главы государств выкроили два часа для беседы.
В начале ноября Путин и Трамп увиделись в Париже на торжествах, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, но тогда так и не нашли время, чтобы основательно поговорить.
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