Трамп решит вопрос о встрече с Путиным в последний момент

Президент США подумает, надо ли ему беседовать с российским коллегой, во время полета на саммит G20

Дональд Трамп продолжает держать всех в неведении по поводу переговоров с Владимиром Путиным. Глава Белого дома до сих пор не определился, будет ли он общаться с лидером России в Буэнос-Айресе. А ведь "Большая двадцатка" начнется уже завтра, 30 ноября.

Трамп планирует принять решение на ходу в буквальном смысле. Он обдумает этот вопрос на борту самолета №1, пока будет лететь в Аргентину, передает агентство Bloomberg. О своей нерешительности лидер американцев рассказал журналистам перед отлетом.

По теме Политик, бизнесмен Дональд Джон Трамп

Впрочем, он подчеркнул, что встреча, скорее всего, состоится. Как сообщает USA Today, Трамп считает, что сейчас самое время, чтобы пообщаться с Путиным.

Ранее появилась информация о том, что Трамп может отказаться от возможности обсудить все волнующие вопросы с Путиным из-за ситуации в Керченском проливе, где 25 ноября Россия задержала три корабля ВМС Украины, которые нарушили наши территориальные воды.

При этом российский источник рассказал, что президенты двух стран все же проведут переговоры 1 декабря. Главы государств выкроили два часа для беседы.

В начале ноября Путин и Трамп увиделись в Париже на торжествах, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, но тогда так и не нашли время, чтобы основательно поговорить.