Встреча Путина и Трампа все-таки состоится

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Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся 1 декабря. Об этом сообщил РИА "Новости" источник.
"Встреча Путина и Трампа запланирована на 17.30 мск 1 декабря в Аргентине на полях саммита G20", – уточнил он.
По данным агентства, лидеры выкроили для личной беседы два часа.
О том, что на полях "двадцатки" состоится российско-американская встреча на высшем уровне, стало известно в начале ноября. Одиннадцатого ноября Путин и Трамп увиделись в Париже на торжествах, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, и подтвердили возможность переговоров в Аргентине.
После событий в Керченском проливе, когда 25 ноября корабли ВМС Украины вторглись в акваторию РФ и были задержаны пограничниками ФСБ РФ, появились сообщения, что Трамп может отказаться от встречи. Впрочем, в Кремле на это ответили, что по официальным каналам не получали сигналов на этот счет, поэтому продолжают готовиться к переговорам.
В Буэнос-Айресе президенты двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений, разоружения, в том числе договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), региональную проблематику, в частности провокацию Украины в Керченском проливе.
Предыдущие переговоры Путина и Трампа состоялись в июле этого года в Хельсинки. Лидеры беседовали с глазу на глаз около двух часов.
Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
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