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Трамп назвал действия России в Керченском проливе агрессией

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американский лидер думает об отмене встречи с российским главой на саммите "Большой двадцатки"

Американский лидер думает об отмене встречи с российским главой на саммите "Большой двадцатки"

Президенту США Дональду Трампу очень не понравилось произошедшее в Керченском проливе, когда три военных корабля Украины вошли в акваторию РФ без предупреждения. В результате под угрозой срыва оказались под угрозой запланированные переговоры Трампа с Владимиром Путиным в Аргентине.

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В интервью The Washington Post Трампа спросили о том, "является ли агрессивность России причиной беспокойства для американского народа". На это Трамп ответил жесткой критикой Путина, которая раньше ему была несвойственна, отмечает издание. Американский президент назвал действия РФ в Керченском проливе "агрессией".

"Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще. Абсолютно. И, кстати, Европе не должна нравиться эта агрессия. И Германии не должна нравиться эта агрессия", – сказал Трамп.

Провокация Киева в Керченском проливе достигла цели. То, что она затевалась именно ради срыва встречи Путина и Трампа, сомнений не вызывает. В этом уверен сенатор РФ Франц Клинцевич.

"Собственно, в том числе и эту цель преследовали определенные силы в США, с подачи которых Киев организовал недавнюю провокацию в Азовском море. Так и хочется сказать: господин Трамп, не попадайтесь на удочку", – цитирует Клинцевича РИА "Новости".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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