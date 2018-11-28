Разговор об инциденте в Черном море между главами США и РФ также запланирован

Диалог российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Аргентины станет продолжением их встречи в Хельсинки, состоявшейся 16 июля. В Буэнос-Айресе президенты намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире и региональной проблематики, в том числе провокацию Киева в Керченском проливе.

"1 декабря, суббота, этот день начинается утренним завтраком с (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель, затем из двусторонних (встреч) – беседа с Трампом. Пока могу подтвердить, что стороны условились о месте и времени проведения такой встречи", – сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Разговор между Трампом и Путиным планируется в формате тет-а-тет, затем к ним должны подключиться ключевые члены обеих делегаций.

"Характер беседы, ее содержание, продолжительность полностью зависят от лидеров, они выберут основные темы для обсуждения. Что касается нашей стороны, то мы исходим из того, что разговор в Буэнос-Айресе будет продолжением переговоров в Хельсинки", – цитирует ТАСС помощника Путина.

Он назвал три возможные темы для беседы: "вопросы обеспечения стратегической стабильности, разоруженческое досье" с учетом намерения Вашингтона выйти из ДРСМД; региональное управление и борьба с терроризмом – здесь возможен разговор о сирийском конфликте, иранской ядерной программе, корейской проблеме, также не исключено обсуждение последних событий в районе Керченского пролива; и взаимоотношения между РФ и США, которые сейчас находятся в тупике.

В Кремле считают, что для обсуждения всех указанных тем времени у Путина и Трампа вполне достаточно.

"Но президенты сами будут этим временем распоряжаться, и продолжительность беседы зависит от того, какой характер этой беседы собственно будет", – подчеркнул Ушаков.

По его словам, из Вашингтона насчет встречи приходят разные сигналы, однако она "в одинаковой степени важна обеим сторонам". Комментируя слова Трампа американским СМИ о том, что инцидент в Черном море, произошедший 25 ноября между украинскими и российскими военными кораблями, может стать причиной отмены встречи в Буэнос-Айресе, представитель Путина заметил, что она готовилась обеими администрациями и коммуникации идут по обычным каналам. Если будет что-то скорректировано, то точно это произойдет не через СМИ.

Пока никаких изменений, надо полагать, нет.

Как напоминает URA.RU, ранее в среду пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа уже согласована и подготовка к ней продолжается. Главы государств проведут разговор в рамках саммита G20, который состоится в аргентинской столице с 29 ноября по 1 декабря.

