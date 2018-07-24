Продолжение следует: Трамп предлагает Путину новую встречу

Саммит может пройти уже в конце этого года

После переговоров в Хельсинки американский президент заговорил о следующей встрече с российским лидером.

Предложение передали через советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Возможно, новый саммит пройдет уже в конце этого года. Предполагается, что переговоры организуют в Вашингтоне. Об этом сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

В столице Финляндии, где президенты двух стран общались с глазу на глаз около двух часов, Трамп этот вопрос не затрагивал. Свои намерения американская сторона озвучила спустя несколько дней после исторических переговоров.

"Затем, как вы знаете, Трамп неоднократно в своих публичных выступлениях и в Twitter этого предложения касался", – цитирует Ушакова РИА "Новости".

Напомним, саммит в Хельсинки, который вызвал бурю возмущения и нападок на Трампа, состоялся 16 июля.