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Переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп планирует провести на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщает Белый дом.
О предстоящих встречах президента США рассказала пресс-секретарь Сара Сандерс на брифинге, пишет ТАСС.
Трамп также намерен переговорить с президентом Аргентины Маурисио Макри, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Японии Синдзо Абэ и китайским лидером Си Цзиньпином.
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