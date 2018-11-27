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Названо место встречи Путина и Трампа

Информацией поделился Белый дом

Переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп планирует провести на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщает Белый дом.

О предстоящих встречах президента США рассказала пресс-секретарь Сара Сандерс на брифинге, пишет ТАСС.

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Трамп также намерен переговорить с президентом Аргентины Маурисио Макри, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Японии Синдзо Абэ и китайским лидером Си Цзиньпином.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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