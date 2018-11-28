Все задержанные военнослужащие Незалежной проведут ближайшие два месяца под стражей

Суд в Крыму завершил заседания, на которых избиралась мера пресечения украинцам, нарушившим границу РФ в Черном море. В среду, 28 ноября, свою дальнейшую судьбу узнали еще 9 человек.

В СИЗО Симферополя до 25 января 2019 г. отправят Андрея Драча, Владимира Лисового, Вячеслава Зинченко, Андрея Шевченко, Юрия Безъязычного, Евгения Семидоцкого, Богдана Небылицу, Олега Мельничука, Дениса Гриценко.

О том, что всех украинских моряков арестовали на два месяца, сообщило агентство ТАСС.

Накануне киевский суд в Симферополе избрал такую же меру пресечения еще 12 военнослужащим ВМС Украины. Еще троих моряков, которые получили ранения при задержании, заключил под стражу на тот же срок керченский суд.

В воскресенье, 25 ноября, в территориальные воды России вошли три корабля ВМС Украины. Они отказались подчиниться требованиям российской погранслужбы и были задержаны.