Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинские моряки встретят Новый год в СИЗО

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Снимок с видео/Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
Все задержанные военнослужащие Незалежной проведут ближайшие два месяца под стражей

Суд в Крыму завершил заседания, на которых избиралась мера пресечения украинцам, нарушившим границу РФ в Черном море. В среду, 28 ноября, свою дальнейшую судьбу узнали еще 9 человек.

В СИЗО Симферополя до 25 января 2019 г. отправят Андрея Драча, Владимира Лисового, Вячеслава Зинченко, Андрея Шевченко, Юрия Безъязычного, Евгения Семидоцкого, Богдана Небылицу, Олега Мельничука, Дениса Гриценко.

О том, что всех украинских моряков арестовали на два месяца, сообщило агентство ТАСС.

Накануне киевский суд в Симферополе избрал такую же меру пресечения еще 12 военнослужащим ВМС Украины. Еще троих моряков, которые получили ранения при задержании, заключил под стражу на тот же срок керченский суд.

В воскресенье, 25 ноября, в территориальные воды России вошли три корабля ВМС Украины. Они отказались подчиниться требованиям российской погранслужбы и были задержаны. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Париж и Берлин встали на сторону Москвы

Лидеры ЕС выступили против давления на Россию новыми санкциями после конфликта в Керченском проливе

В Москве идет массовая эвакуация

Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в торговых центрах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей