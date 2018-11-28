Нибиру
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Заговор молчания: Нибиру давно уничтожает Землю
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
Суд в Крыму завершил заседания, на которых избиралась мера пресечения украинцам, нарушившим границу РФ в Черном море. В среду, 28 ноября, свою дальнейшую судьбу узнали еще 9 человек.
В СИЗО Симферополя до 25 января 2019 г. отправят Андрея Драча, Владимира Лисового, Вячеслава Зинченко, Андрея Шевченко, Юрия Безъязычного, Евгения Семидоцкого, Богдана Небылицу, Олега Мельничука, Дениса Гриценко.
О том, что всех украинских моряков арестовали на два месяца, сообщило агентство ТАСС.
Накануне киевский суд в Симферополе избрал такую же меру пресечения еще 12 военнослужащим ВМС Украины. Еще троих моряков, которые получили ранения при задержании, заключил под стражу на тот же срок керченский суд.
В воскресенье, 25 ноября, в территориальные воды России вошли три корабля ВМС Украины. Они отказались подчиниться требованиям российской погранслужбы и были задержаны.
Лидеры ЕС выступили против давления на Россию новыми санкциями после конфликта в Керченском проливе
Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в торговых центрах