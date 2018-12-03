Постмайданные власти весной 2019 года поведут украинцев в новый мир

В планах нынешнего Киева "счастливый" для него день, когда должно быть прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, назначен на 1 апреля 2019 года. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который размещен на сайте Верховной рады.

"Одобрение проекта закона… позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия договора в связи с завершением очередного десятилетнего периода 31 марта 2019 года", – говорится сообщении.

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, ратифицированный Радой в январе 1998 года. Документ закреплял принципы стратегического партнерства, признавал нерушимость существующих границ, уважение территориальной целостности и содержал взаимное обязательство не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Судя по тому, что на 31 марта намечены президентские выборы, в День смеха украинцам будет о чем слагать анекдоты.

