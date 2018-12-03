Армия Украины двинулась к границе

К украинско-российской границе будут стянуты войска Незалежной. Это позволит отразить неминуемое нападение России. Таким видением ситуации поделился президент Украины Петр Порошенко.



"Украина принимает собственные меры для противостояния угрозе полномасштабного вторжения России на украинскую территорию. Мы имеем полную информацию о резком увеличении российских войск вдоль нашей границы и в оккупированном Крыму", – заявил украинский лидер, выступая на форуме "70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины". Его слова приводит УНИАН.

По словам Порошенко, "все возможности, которые дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с Автономной республикой Крым".

Военизированные бригады будут отрабатывать взаимодействие. В десяти областях, в которых объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди. Кроме того, "состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы".

Накануне Порошенко объявил, что Россия пытается захватить Бердянск и Мариуполь, чтобы обеспечить сухопутный коридор в Крым. "Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины", –сказал он.

До этого президент приводил даже точные (якобы) данные о численности российских войск, стянутых к украинской границе. "Развернута наземная группировка общей численностью более 80 тыс. военнослужащих, около 1,4 тыс. артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тыс. боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов", – заявлял Порошенко (его слова приводит РИА "Новости").

Президент Незалежной на словах выражает надежду на отсутствие причин продлевать военное положение на Украине, которое заканчивается 26 декабря. Об этом он написал в своем Twitter. Однако переброска войск к границе говорит о том, что Киев ведет серьезную подготовку к военному конфликту. Оппозиционные депутаты Верховной рады полагают, что Порошенко устроит провокацию ради "продолжения банкета".

"Поскольку все (депутаты Верховной рады) дружно голосовали (за введение военного положения), я опасаюсь того, что будет организована еще одна какая-то провокация, которая позволит ему (Порошенко) продлить военное положение на территории, которая ему электорально нелояльна. Исключив эти регионы из электорального поля, ему гораздо легче будет сражаться (на президентских выборах) и надеяться попасть во второй тур", – заявил на своем канале YouТube депутат Евгений Мураев.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютно абсурдным" заявление Порошенко о якобы существующих планах России захватить Мариуполь и Бердянск. "Еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине", – отметил представитель Кремля.

После инцидента в Керченском проливе, случившегося 25 ноября, Петр Порошенко заявил о том, что Россия собирается напасть на Украину, и ввел в десяти регионах страны военное положение.