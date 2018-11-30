Украина провела акцию устрашения на Азове

Учения стали ответом Киева на военный конфликт в Керченском проливе

В акватории Азовского моря прошли крупные учения украинских силовиков. Зенитчики отрабатывали удары по авиации условного противника. Об этом сообщается на странице штаба Операции объединенных сил страны в Facebook.



"Штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья. Экипажи ЗСУ-23-4 "Шилка", БМ "Стрела-10М" и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили", – сообщили в пресс-центре штаба.

Кроме того, "состоялось выполнение боевых пусков и стрельб по аэродинамическим целям, которые маневрируют на высоте". Представители украинского командования подчеркнули, что цель учений – усовершенствование навыков управления огнем во время действий авиации противника на малых высотах.

В ближайших планах у военнослужащих Незалежной – проведение учебных стрельб по морским целям.

"В ближайшее время мы планируем провести, в декабре месяце, стрельбы из комплекса С-125 2-Д1 по морским и надводным целям. Комплекс выполняет задачи как по защите воздушного пространства государства, так и обороне с моря", – сообщил на этой неделе начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Родион Тимошенко. Его слова приводит телеканал "112 Украина".

Кроме того, в январе Вооруженные силы Украины проведут испытания зенитно-ракетного комплекса "Куб" в рамках мероприятий по укреплению воздушной обороны страны.

Незалежная регулярно проводит учения в районе Азовского моря. Последний раз это случилось 23 ноября. В Крыму маневры назвали провокацией, призванной подтолкнуть Россию к военным действиям. Через два дня после этого случился инцидент в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля незаконно пересекли государственную границу РФ и опасно маневрировали. Нарушители были задержаны. В ходе столкновения три украинских моряка получили легкие ранения. Впоследствии суды Крыма арестовали экипаж кораблей, среди которых оказались сотрудники украинских спецслужб, на два месяца.

После этого в десяти регионах Украины было введено военное положение. В ответ президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее спланированной провокацией. Глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.