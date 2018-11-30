Украина провела акцию устрашения на Азове

Нибиру
- В океане увидели знак скорого конца света
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Не за горами: названа новая дата конца света
В акватории Азовского моря прошли крупные учения украинских
силовиков. Зенитчики отрабатывали удары по авиации условного противника. Об
этом сообщается на странице штаба Операции объединенных сил страны в Facebook.
"Штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья. Экипажи ЗСУ-23-4 "Шилка", БМ "Стрела-10М" и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили", – сообщили в пресс-центре штаба.
Кроме того, "состоялось выполнение боевых пусков и стрельб по аэродинамическим целям, которые маневрируют на высоте". Представители украинского командования подчеркнули, что цель учений – усовершенствование навыков управления огнем во время действий авиации противника на малых высотах.
В ближайших планах у военнослужащих Незалежной – проведение учебных стрельб по морским целям.
"В ближайшее время мы планируем провести, в декабре месяце, стрельбы из комплекса С-125 2-Д1 по морским и надводным целям. Комплекс выполняет задачи как по защите воздушного пространства государства, так и обороне с моря", – сообщил на этой неделе начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Родион Тимошенко. Его слова приводит телеканал "112 Украина".
Кроме того, в январе Вооруженные силы Украины проведут испытания зенитно-ракетного комплекса "Куб" в рамках мероприятий по укреплению воздушной обороны страны.
Незалежная регулярно проводит учения в районе Азовского моря. Последний раз это случилось 23 ноября. В Крыму маневры назвали провокацией, призванной подтолкнуть Россию к военным действиям. Через два дня после этого случился инцидент в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля незаконно пересекли государственную границу РФ и опасно маневрировали. Нарушители были задержаны. В ходе столкновения три украинских моряка получили легкие ранения. Впоследствии суды Крыма арестовали экипаж кораблей, среди которых оказались сотрудники украинских спецслужб, на два месяца.
После этого в десяти регионах Украины было введено военное положение. В ответ президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее спланированной провокацией. Глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.
Нужны ли американцу крымские курорты, когда на кону отдых на Гавайях
Вокруг американского президента разворачивается новый скандал