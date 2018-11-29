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Украинцы раскрыли цель своего визита в Керченский пролив

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
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Киев не верит в провал своей затеи

Неоднозначное заявление последовало из Незалежной. По словам командующего ВМС страны Игоря Воронченко, Украина сплавила три корабля, чтобы "показать свое лицо".

Данную фразу можно толковать по-разному. Во-первых, это означает – раскрывать сущность, мысли или намерения. Во-вторых, есть шуточное выражение "показать лицо", что означает стать чистым или освободиться от грязи.   

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Воронченко же утверждает, что своими действиями украинский флот решил заявить о себе.

"Мы должны были показать — все-таки не закрывать свое лицо – показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера", — цитирует его УНИАН.

По мнению командующего, затея Киева не является ошибкой.

Однако ошибочно представление о том, что инцидент произошел на Азове. Украинцы вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. На географическую ошибку, которую распространил Евросоюз, накануне обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

Напомним, три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. Ситуацией воспользовался лидер Незалежной Петр Порошенко и ввел в приграничных регионах страны военное положение.  

Керченский конфликт сыграл ему на руку, уверен Владимир Путин. Он полагает, что его украинский коллега продумал провокацию из-за низких рейтингов в преддверии президентской гонки. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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