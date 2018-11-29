Власти Незалежной пытаются наказать Москву за собственную провокацию в Керченском проливе

Очередной плач Ярославны о санкциях в отношении Российской Федерации в виде закрытия для нее свободного судоходства раздался на этот раз из уст премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. С обращением к мировому сообществу на эту тему он выступил в Берлине на брифинге по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



Глава украинского кабмина подчеркнул, что официальный Киев все еще ждет жесткой реакции западных стран на события в Черном море, когда 25 ноября корабли ВМС Украины попытались без разрешения Москвы прорваться в Азовское море, нарушив госграницу РФ.

"Если Россия запрещает свободное судоходство, например, то весь цивилизованный мир должен принять зеркальные меры в отношении России", – цитирует УНИАН пана Гройсмана.

Ранее в четверг командующий ВМСУ Игорь Воронченко выступил с предложением: Киев должен попросить Анкару закрыть для российских судов Босфорский пролив.

Между тем сама фрау Меркель призвала украинскую сторону проявить благоразумие и разрешить сложившуюся в Азово-Черноморском регионе ситуацию "только в ходе переговоров друг с другом", поскольку военного решения здесь не существует.

В свою очередь в РФ не видят поводов, чтобы турецкие власти пошли на поводу у Незалежной.

"Конвенция Монтрё (на которую все время ссылаются наши оппоненты с берегов Днепра) предусматривает, что Турция имеет право закрыть черноморские проливы – Босфор и Дарданеллы в случае, если есть воюющие страны, которые пытаются пройти через этот пролив. Мы с Украиной не воюем, Украина нам войну не объявляла. То, что она ввела военное положение, – это ее внутреннее дело. Никаких оснований для исполнения этой доктрины нет абсолютно", – сказал RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Весьма лаконично стоны постмайданных вождей прокомментировала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова: "Продолжение провокативного поведения".

Пока же собака лает, караван идет – с сегодняшнего дня Россия полностью закрыла небо над Крымом для средств нападения установкой ЗРК С-400 в Джанкое. Данный комплекс стал, таким образом, четвертым на полуострове.

Как напоминает "Крыминформ", первый дивизион заступил на боевое дежурство в в январе 2017 г. в Феодосии, в январе 2018 г. – в Севастополе, в сентябре нынешнего года – в Евпатории.

