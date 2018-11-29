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Крым закрыли от иностранцев

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
продолжениеУкраинцы обнаружили виновного в сдаче Крыма
Попасть на полуостров смогут только украинцы

Незалежная прикрыла полуостров. Теперь пересечь крымскую границу через ее КПП могут только люди с украинскими паспортами.

"В Крым через Украину не пускают всех иностранных граждан", – заявил РИА ФАН осведомитель из погранслужбы РФ.

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Украинская сторона данную информацию подтвердила. Действительно, въезд на территорию "аннексированного Россией Крыма" со стороны Незалежной заблокирован, уточнил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, речь идет только о въезде.

"В случае, если в это время будут возвращаться с временно оккупированной территории иностранцы, которые до этого времени въехали на законных основаниях, они будут пропущены", – пояснил он агентству "Интерфакс-Украина".

Данный беспредел прекратится одновременно с военным режимом, который ввел в стране президент Порошенко. До 26 декабря транспорт и люди будут проверяться дотошно и придирчиво, пообещали пограничники.

"Особое внимание при контроле уделено группе риска", – цитирует их украинская служба ВВС. Под "группой риска" имеются в виду россияне.

К слову, попасть в Крым через Незалежную иностранцам было довольно-таки непросто и до керченского конфликта. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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