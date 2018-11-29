Нужны ли американцу крымские курорты, когда на кону отдых на Гавайях

Критическую для Киева ситуацию с Крымом весной 2014 г. мог разрулить 44-й президент США Барак Обама, но у него в тот момент был отпуск. И, как восклицал Геннадий Петрович Козодоев, "все пропало, шеф".

Версию действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа о виновности именно нобелевского "голубя мира" в утрате украинскими революционерами Крыма поддержал советник министра по вопросам временно "оккупированных" территорий Александр Левченко.

"Трамп прав. Если бы Барак Обама хотя бы позвонил (президенту РФ Владимиру) Путину в начале марта и сказал: пожалуйста, не балуй с этими вещами – я думаю, мы не имели бы такой катастрофической ситуации", – высказал свои умозаключения пан Левченко в эфире ObozTV.

По его данным, в то время главный американец отдыхал на Гавайских островах и, возможно, поэтому не смог должным образом оценить всю угрозу ситуации для Незалежной.

"То, что доля правды в словах Трампа есть, и немаленькая, я с этим абсолютно согласен", – констатировал советник.

Он не привел конкретных чисел, однако известно, что Обама традиционно отдыхал с семьей на Гавайских островах ежегодно, отправляясь туда накануне католического Рождества, т.е. за неделю до Нового года. А в начале января 2014-го он вообще бросил там свою супругу Мишель с ее друзьями в качестве "подарка" на предстоящий 50-летний юбилей. Мол, пусть оторвется по полной.

Так что две недели отпуска, которые для американского президента завершились где-то в районе 5 января, никак не могли повлиять на его концентрацию по вопросам внешнеполитических дел.

Напомним, в начале ноября Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что именно администрация Обамы позволила России присоединить часть Украины. "Это был режим президента Обамы. Обама сделал это", – настоятельно уговаривал журналистов Трамп.

И это было не в первый раз, когда он переадресовывал предыдущему лидеру нации ответственность за потерю Украиной Крыма. "Надо спросить его, почему он это сделал", – заметил Трамп в этом июне. В 2017 г. он также высказывался о правлении 44-го президента США: "На протяжении 8 лет Россия утюжила Обаму, становилась все сильнее и сильнее, и в итоге отхватила Крым и нарастила число ракет. Слабак!"

