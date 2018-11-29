Утершись провалом спецоперации в Черном море, в СМИ Незалежной повылазили военные ура-патриоты

Москва, оказывается, испуганно дрожит от реакции коллективного Запада на действия российских пограничников в Черном море. И именно поэтому укрепляет тяжелым вооружением Крым, но по "морде" все равно получит, ежели что. К такому выводу пришел ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его мнению, мир узнал о якобы незаконных шагах РФ в Керченском проливе в отношении украинского боевого флота, и от ответа Москве не уйти.

"В Черном море, в частности, господствуют три страны НАТО: Турция, Румыния и Болгария, которые имеют соответствующие военно-морские силы, и Россия не будет способна, и не осмелится на какие-то боевые действия. Это просто демонстрация того, что якобы кто-то на них нападает. Пока на них никто не нападает, но если они поведут себя неразумно, то, конечно, получат по морде", – заявил ветеран-разведчик "Обозревателю".

Также сегодня командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в красках описал знатное сражение маленького украинского морского отряда, который смело дал "бой" российской армаде 25 ноября, пишет УНИАН. Он насчитал почти 400 участников "Керченской битвы", как теперь ее уже нарекли в Незалежной.



"Соотношение сил – три катера на 11 катеров-кораблей. По водоизмещению - 411 тонн с нашей стороны и 6450 тонн со стороны России. В личном составе – 24 матроса и офицера наши, и 383 негодяя в морской форме", – поведал вице-адмирал.

По его словам, в течение 14 часов "эта стая из 11 кораблей" не смогла ничего сделать с украинскими рейдовым буксиром "Яны Капу" и бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь".

"Если бы не буксир – мы бы вышли, и они вообще бы ничего не сделали", – констатировал пан Воронченко.

Почему-то украинские военные специалисты и пропагандисты замалчивают тот факт, что нарушившим госграницу России украинским морякам сотрудники Погранслужбы РФ просто пытались спасти жизни. Что, собственно, им и удалось.

А на Украине из-за отсутствия современных примеров (Великую Отечественную войну там активно стирают декоммунизаторы), выдумывают сомнительные великие подвиги. Отныне к плачевному "Бою под Крутами" добавится и анекдотичная "Керченская битва".

Хорошо хоть она закончится судами, а не могилами брошенных под российские пули режимом Порошенко простых украинских пацанов.

