Отношения не нужны: Климкин потребовал прекратить сотрудничество с Москвой

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готов в одностороннем порядке разорвать около 40 договоров с Москвой.
Он отметил, что Незалежная уже "убила" 48 двухсторонних соглашений с Россией.
"Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило просто нашим украинским гражданам", – сказал Климкин во время эфира на телеканале TCH.
При этом он подчеркнул, что Киеву больше не нужны отношения с Москвой и необходимо ввести биометрический режим для россиян. Однако, по мнению Климкина, полностью разорвать все договоры с Кремлем мешают украинцы, находящиеся в России, передает РИА ФАН.
"Я честно скажу, что с некоторыми странами я уже разговаривал, и я на самом деле знаю ответ. Ответ такой, что они могут служить на самом деле почтовыми ящиками в передаче некоторых документов и ничего больше", – добавил он.
Отмечается, что договорная база отношений Украины и России насчитывала в общей сложности 375 документов. Однако из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе действие большинства из них приостановлено.
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