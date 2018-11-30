Отношения не нужны: Климкин потребовал прекратить сотрудничество с Москвой

Незалежная затаила обиду из-за провала с провокацией в Керченском проливе

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готов в одностороннем порядке разорвать около 40 договоров с Москвой.

Он отметил, что Незалежная уже "убила" 48 двухсторонних соглашений с Россией.

"Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило просто нашим украинским гражданам", – сказал Климкин во время эфира на телеканале TCH.

При этом он подчеркнул, что Киеву больше не нужны отношения с Москвой и необходимо ввести биометрический режим для россиян. Однако, по мнению Климкина, полностью разорвать все договоры с Кремлем мешают украинцы, находящиеся в России, передает РИА ФАН.

"Я честно скажу, что с некоторыми странами я уже разговаривал, и я на самом деле знаю ответ. Ответ такой, что они могут служить на самом деле почтовыми ящиками в передаче некоторых документов и ничего больше", – добавил он.

Отмечается, что договорная база отношений Украины и России насчитывала в общей сложности 375 документов. Однако из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе действие большинства из них приостановлено.