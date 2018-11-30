Вашингтон одобрил провокацию Киева

В Сенате США царит удивительное единодушие, когда решения направлены против Москвы

Американские сенаторы единогласно приняли резолюцию, осуждающую действия России в Керченском проливе. Документ не был обязателен для голосования, однако законодатели посчитали необходимым в очередной раз заявить о своей антироссийской позиции и поддержке любых шагов Украины.

"Сенат принял меры и подал четкий сигнал Путину о том, что не допустима агрессия его правительства против Украины в Азовском море", – цитирует The Hill слова одного из авторов резолюции демократа Криса Мерфи.

Его соавтор, республиканец Рон Джонсон заявил, что инцидент в Керченском проливе является проверкой реакции Запада. Он подчеркнул, что над документом работали более 50 членов Сената, в котором всего 100 мест, пишет РИА ФАН. Все они призвали "членов международного сообщества объединиться и вместе противостоять действиям России в Керченском проливе, поскольку они нарушают основополагающие принципы международного права".

В документе содержится также призыв к России немедленно освободить украинских моряков и вернуть Незалежной военные корабли, уточняет "Царьград".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из-за событий в Керченском проливе не будет встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Двусторонние переговоры лидеров были запланированы на 1 декабря.

Корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ 25 ноября. На сигналы российских пограничников они не отреагировали и были остановлены в результате силовой операции. Военные моряки Незалежной арестованы, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы группой лиц по предварительному сговору. В Москве назвали произошедшее провокацией Киева. В ответ на Украине ввели военное положение в приграничных областях.