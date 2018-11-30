Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вашингтон одобрил провокацию Киева

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинских моряков переводят в Москву
В Сенате США царит удивительное единодушие, когда решения направлены против Москвы

Американские сенаторы единогласно приняли резолюцию, осуждающую действия России в Керченском проливе. Документ не был обязателен для голосования, однако законодатели посчитали необходимым в очередной раз заявить о своей антироссийской позиции и поддержке любых шагов Украины.

"Сенат принял меры и подал четкий сигнал Путину о том, что не допустима агрессия его правительства против Украины в Азовском море", – цитирует The Hill слова одного из авторов резолюции демократа Криса Мерфи.

По теме

Его соавтор, республиканец Рон Джонсон заявил, что инцидент в Керченском проливе является проверкой реакции Запада. Он подчеркнул, что над документом работали более 50 членов Сената, в котором всего 100 мест, пишет РИА ФАН. Все они призвали "членов международного сообщества объединиться и вместе противостоять действиям России в Керченском проливе, поскольку они нарушают основополагающие принципы международного права".

В документе содержится также призыв к России немедленно освободить украинских моряков и вернуть Незалежной военные корабли, уточняет "Царьград".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из-за событий в Керченском проливе не будет встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Двусторонние переговоры лидеров были запланированы на 1 декабря.

Корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ 25 ноября. На сигналы российских пограничников они не отреагировали и были остановлены в результате силовой операции. Военные моряки Незалежной арестованы, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы группой лиц по предварительному сговору. В Москве назвали произошедшее провокацией Киева. В ответ на Украине ввели военное положение в приграничных областях.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы обнаружили виновного в сдаче Крыма

Нужны ли американцу крымские курорты, когда на кону отдых на Гавайях

Трамп собирался подарить Путину жилье

Вокруг американского президента разворачивается новый скандал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей