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Керченский конфликт проверит партнеров Украины на верность

Фото: ТАСС
Страны Запада начинают смотреть на Киев более критично

Инцидент в Керченском проливе пойдет на пользу президенту РФ Владимиру Путину. К такому мнению пришли в Японии.

Там указывают, что европейские страны оказались перед выбором: или продемонстрировать непоколебимую поддержку Киеву, или все-таки осудить действия главы Незалежной Петра Порошенко. Вначале украинские власти получили "дипломатическое преимущество", пишет The Japan Times. Западные страны, НАТО, ЕС встали на позицию Киева и осудили Москву. Однако потом Европа раскололась. В частности, Германия и Франция выступили против ужесточения санкций против РФ, хотя именно на этом настаивают Украина, Польша и ряд других стран.

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Если Запад откажется однозначно поддержать Украину в данном случае, это можно будет считать победой Кремля, отмечает японское издание.

Впрочем, в отношениях РФ и США этот инцидент все равно сыграет негативную роль. Впереди встреча лидеров стран на саммите G20 в Аргентине, и общий антироссийский настрой помешает Путину и Трампу провести там плодотворные переговоры.

Николай ВИКТОРОВ
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