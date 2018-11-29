Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп задал Киеву ключевой вопрос по инциденту в Керченском проливе

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американский лидер отказался верить на слово Украине и намерен разобраться в ситуации сам

Президент США Дональд Трамп сомневается в том, что действия России в отношении кораблей ВМС Украины в Керченском проливе были проявлением агрессии. До конца неясным остается вопрос о том, предупреждал ли Киев Москву, прежде чем войти в акваторию РФ.

В интервью газете The New York Post Трамп еще раз подчеркнул, что ему очень не понравился инцидент, которого "не должно было быть". При этом, говоря о вине России в произошедшем, он задался вопросами о роли украинской стороны в разжигании конфликта.

По теме

"Был вопрос – было ли предупреждение? Разве они [украинские суда] сообщили им, что они проходят? Потому что у них есть система, я думаю", - сказал Дональд Трамп.

Кроме того, Трамп обошелся без громких заявлений о возможной отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая была запланирована на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине. Ранее глава Белого дома заявлял о том, что подумывает отменить встречу, однако окончательного решения он, судя по всему, пока не принял. Итоговое решение он примет только после того, как ознакомится с отчетом службы нацбезопасности о действиях России в Керченском проливе.

Накануне Владимир Путин назвал виновных в инциденте с украинскими кораблями. По его словам, произошедшее было провокацией, которую устроил глава Незалежной Петр Порошенко перед президентскими выборами, пишет URA.RU.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп не купился на провокацию Киева в Керченском проливе

Американский лидер отказался верить на слово Украине и намерен разобраться в ситуации сам

В Москве идет массовая эвакуация

Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в торговых центрах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей