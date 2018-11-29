Трамп не купился на провокацию Киева в Керченском проливе

Американский лидер отказался верить на слово Украине и намерен разобраться в ситуации сам

Президент США Дональд Трамп сомневается в том, что действия России в отношении кораблей ВМС Украины в Керченском проливе были проявлением агрессии. До конца неясным остается вопрос о том, предупреждал ли Киев Москву, прежде чем войти в акваторию РФ.

В интервью газете The New York Post Трамп еще раз подчеркнул, что ему очень не понравился инцидент, которого "не должно было быть". При этом, говоря о вине России в произошедшем, он задался вопросами о роли украинской стороны в разжигании конфликта.

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"Был вопрос – было ли предупреждение? Разве они [украинские суда] сообщили им, что они проходят? Потому что у них есть система, я думаю", - сказал Дональд Трамп.

Кроме того, Трамп обошелся без громких заявлений о возможной отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая была запланирована на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине. Ранее глава Белого дома заявлял о том, что подумывает отменить встречу, однако окончательного решения он, судя по всему, пока не принял. Итоговое решение он примет только после того, как ознакомится с отчетом службы нацбезопасности о действиях России в Керченском проливе.

Накануне Владимир Путин назвал виновных в инциденте с украинскими кораблями. По его словам, произошедшее было провокацией, которую устроил глава Незалежной Петр Порошенко перед президентскими выборами, пишет URA.RU.