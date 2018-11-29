Киев не может смириться с провальной провокацией в Керченском проливе

Киев будет настаивать на том, чтобы российским военным кораблям закрыли проход через пролив Босфор, сообщил командующий ВМСУ. Такое заявление сделал командующий флотом Игорь Воронченко.

Создается впечатление, что Воронченко берет на себя слишком много, поскольку заявляет, что Киев в настоящий момент защищает не только себя, но и западный мир.

"Я уверен, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина… В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно п.19-й, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", – цитирует адмирала "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Воронченко уверен, что три судна украинских Военно-морских сил, задержанных в Керченском проливе, в скором времени будут возвращены на родину. По его словам, их нельзя считать потерянными и еще можно вернуть. Адмирал убежден, что решение об отправке кораблей в порты на Азовском море через Керченский пролив не было ошибочным.

"Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив. Здесь то же самое. Катерная группа шла с буксиром – судном обеспечения. А во-вторых, мы должны были показать – все-таки не закрывать свое лицо – показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера", – приводит слова украинского главнокомандующего УНИАН.

По мнению Воронченко, российские пограничники не имели права открывать огонь по украинским судам. Выступая на международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве, адмирал не уточнил, как бы поступили на месте россиян их украинские коллеги, если бы военные корабли другого государства нарушили государственную границу Незалежной.

В воскресенье, 25 ноября, пограничная служба ФСБ России задержала в российских территориальных водах в Черном море корабли ВМС Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". Суда не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование. В ходе инцидента российским пограничникам пришлось открыть огонь по украинским судам и взять их штурмом. В результате три украинских моряка получили ранения. Суда-нарушители и украинские моряки были задержаны.