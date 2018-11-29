Отправлять на защиту Незалежной военный флот в Берлине считают преждевременным

Только диалог поможет России и Украине найти выход из ситуации, сложившейся вокруг Азовского моря. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она уверила, что обязательно обсудит инцидент в Керченском проливе с президентом РФ Владимиром Путиным, когда встретится с ним на саммите G20 в Аргентине 30 ноября.

Вместе с тем украинские власти должны проявить благоразумие, подчеркнула Меркель.

"У нас есть просьба к украинской стороне – сохраняйте умный подход. Мы знаем, что можем разрешить эту ситуацию только разумно и только в ходе переговоров друг с другом. Военное решение невозможно", – передает РИА "Новости" слова канцлера с открытия третьего Германо-украинского форума в Берлине в четверг, 29 ноября.

Германия также ответила отказом на призыв украинского посла ввести новые санкции против России и отправить немецкие военные корабли в Черное море после инцидента в Керченском проливе. По словам пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Зайберта, "в настоящее время самое главное – сдержанность и диалог", сообщает DW.

Корабли ВМС Украины с расчехленным оружием вторглись в территориальные воды России 25 ноября. На требование российских пограничников остановиться не реагировали. В результате силовой операции нарушители были задержаны и препровождены в Керчь. Украинские военные моряки арестованы на 2 месяца. Киев отреагировал на это введением военного положения в приграничных регионах страны.

