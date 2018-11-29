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Украина пожаловалась на блокировку своих портов Россией

Фото: AP/TASS
продолжениеУкраина требует закупорить Россию в Черном море
Киев ноет, что Москва мешает ему в Азовском море

Россия не дает украинским кораблям заходить и выходить из Мариуполя и Бердянска. Об этом заявил глава Минтранса Незалежной Владимир Омелян.

По его словам, в порты не могут зайти и выйти из 35 судов, в том числе 18 военных кораблей.

"Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть Россия заблокировала украинские порты в Азовском море", – написал Омелян в Facebook.

Украинский министр заявил, что таким способом Москва пытается обострить ситуацию в регионе и вытеснить с Азовского моря Украину.

В Крыму с удивлением восприняли слова Омеляна о блокировке портов. В морских службах полуострова рассказали, что суда никто не задерживает, просто есть определенный регламент.

"Судно подает за 48 часов заявку и стоит в ожидании прохода… Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде", – пояснил источник ТАСС.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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