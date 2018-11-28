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Евросоюз отказался снимать санкции с России

Фото: www.globallookpress.com
Брюссель намерен душить Москву и в наступающем году в ущерб экономике ЕС

Европарламент не стал вносить в проект ежегодного доклада о выполнении общей внешней и оборонной политики Евросоюза поправку с предложением о снятии санкций с России. Данная инициатива депутата от Италии Марио Боргезио не вошла в документ, который планируется обсудить в декабре.

В проекте итальянец призывал к новому подходу в отношениях Европейского союза с его восточными соседями.

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Он предложил зафиксировать в документе, что "в общих интересах ЕС и России укреплять отношения", что "целесообразно снять санкции, наложенные на Россию, которые не достигают ничего, кроме экономического кризиса, который затрагивает экспортеров, и увеличения нестабильности в сфере внешней политики и обороны", цитирует текст проекта РИА "Новости".

После голосования в комитете по иностранным делам резолюции ЕП, данный пункт отсутствует, отмечает агентство. Зато в текст включили другую поправку с призывом "продлевать санкции ЕС против России до тех пор, пока она не выполнит Минские соглашения".

В проекте резолюции говорится о том, что "экономические санкции являются мощным инструментом дипломатии принуждения".

Также евродепутатам предлагается зафиксировать в документе "осуждение поддержки Россией и Ираном режима Башара Асада".

С учетом того, что в Брюссель стремглав мотался спикер Верховной рады Андрей Парубий, Киев может вздохнуть свободно и счастливо отпраздновать Новый год. Накануне спикер украинского парламента на встрече с главой ЕП Антонио Таяни призвал европейских коллег усилить санкции в отношении России, а также продлить до года срок их действия.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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