Российский дипломат указала немецкому канцлеру на сиделицу кровавого режима Порошенко Савченко

Главе правительства ФРГ необходимо внимательно присмотреться к ситуации с Героем Украины Надеждой Савченко, сидящей в ожидании суда за якобы терроризм в киевских застенках, и с американскими шпионами, подслушивающими саму канцлерин, прежде чем рассуждать о принципах Европы, которая с помощью антироссийских санкций пытается что-то там объяснить Москве.

Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодняшний нравоучительный спич Ангелы Меркель. Напомним, ранее канцлер ФРГ, выступая на германско-украинском форуме в Берлине, заявила, что Берлин поддерживает ограничительные меры в адрес России, поскольку осуждает ее действия, а сами по себе санкции как таковые не являются целью.

"Однако речь идет о принципах. С помощью санкций мы можем что-то объяснить. Мы вводили санкции, так как ясно, что вокруг России пояс государств, которые не могли развиваться так, как они хотели, мы не можем закрывать на это глаза", – приводит ее слова "Интерфакс".

"Принципы?! У Европы?!! Какие?!!!!!!! Напомню, что именно Канцлера ФРГ Ангелу Меркель американские спецслужбы нещадно прослушивали. А это, как вчера сказал глава МИД Швейцарии, пример "нелегальной разведывательной деятельности", с которой Европа не может мириться. И что? Что было сделано Канцлером "из принципа", какие санкции были приняты в отношении Вашингтона , чтобы "что-то" объяснить США? Сколько американских дипломатов выслано?" – возмущается Захарова на своей странице в Facebook.

Также она "предъявила" фрау Меркель историю с когда-то так любимой героиней свободного и демократического Запада экс-наводчицей Надеждой Савченко, которую европейцы дружно спасали из российской тюрьмы, где она сидела за участие в убийстве наших журналистов. Ныне депутат Верховной рады проходит по делу о подготовке свержения действующей власти на Украине насильственным путем. Суд еще не начинался.

"А Надежда Савченко, которая была сутью "принципиальной позиции" Берлина. Дня не проходило, чтобы в ФРГ не говорили о том, как она "томится в российских застенках". А сейчас? В застенках киевского режима Надежду Савченко смузи и фрэшами никто не отпаивает. Кто-нибудь в Берлине помнит #FreeSavchenko?" – вопрошает дипломат.

Захарова добавила, что данный "принципиальный" список от европейских коллег можно продолжать до бесконечности.