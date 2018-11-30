Brexit санкциям не помеха: Мэй призвала наказать Россию

Британский премьер обозначила, каких позиций будет придерживаться Лондон после выхода из ЕС

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на ужесточении санкций против России и после Brexit.

"Мы всегда были в первых рядах в Евросоюзе, призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение. Мы продолжим настаивать на таких мерах, которые мы считаем надлежащими в отношении России", – заявила Мэй по пути на саммит G20.

В частности, сейчас она видит хорошим поводом усилить меры давления на Москву в связи с задержанием украинских военных кораблей в Керченском проливе, передает "Интерфакс".

"Это часть шаблонного поведения России. Она должна освободить корабли и моряков, снизить уровень напряженности", – потребовала Мэй.

Корабли ВМС Украины 25 ноября без предупреждения вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничной службой ФСБ.

Ранее к усилению санкций против РФ призвали Украина и Польша. В свою очередь, Франция и Германия выступили против, указав, что подобные шаги не способствуют развитию диалога и укреплению доверия.

Саммит G20 пройдет в Аргентине 30 ноября – 1 декабря. Ранее президент США Дональд Трамп отменил российско-американские переговоры на полях саммита.