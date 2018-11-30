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Brexit санкциям не помеха: Мэй призвала наказать Россию

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРоссию прижмут новыми санкциями
Британский премьер обозначила, каких позиций будет придерживаться Лондон после выхода из ЕС

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на ужесточении санкций против России и после Brexit.

"Мы всегда были в первых рядах в Евросоюзе, призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение. Мы продолжим настаивать на таких мерах, которые мы считаем надлежащими в отношении России", – заявила Мэй по пути на саммит G20.

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В частности, сейчас она видит хорошим поводом усилить меры давления на Москву в связи с задержанием украинских военных кораблей в Керченском проливе, передает "Интерфакс".

"Это часть шаблонного поведения России. Она должна освободить корабли и моряков, снизить уровень напряженности", – потребовала Мэй.

Корабли ВМС Украины 25 ноября без предупреждения вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничной службой ФСБ.

Ранее к усилению санкций против РФ призвали Украина и Польша. В свою очередь, Франция и Германия выступили против, указав, что подобные шаги не способствуют развитию диалога и укреплению доверия.

Саммит G20 пройдет в Аргентине 30 ноября – 1 декабря. Ранее президент США Дональд Трамп отменил российско-американские переговоры на полях саммита.

Николай ВИКТОРОВ
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