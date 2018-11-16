Мэй остались считанные часы в кресле премьера

Однопартийцы главы британского правительства высказались за ее отставку

Консервативная партия Великобритании, доверившая Терезе Мэй пост премьер-министра, собрала согласие парламентариев на вынесение главе кабмина вотума недоверия. Процедура ее отстранения от власти может начаться немедленно.

По уставу отставку премьера можно инициировать при согласии как минимум 15% консерваторов в парламенте, или 48 человек. По данным телеканала Sky News, нужное количество голосов уже есть. Причем 18 представителей тори открыто объявили свою позицию.

В офис премьера уже вызваны парламентарии, ответственные за партийную дисциплину. Но их влияние вряд ли поможет – консерваторы разочарованы проектом соглашения Великобритании и ЕС по Brexit и требуют отставки Мэй.

Впрочем, тот же Brexit может ей и помочь. До даты "развода" государству осталось полгода. Новый премьер мало что сможет изменить. К тому же у консерваторов нет кандидатов, претендующих на этот пост.

Теоретически преемниками Мэй могут стать бывший министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, экс-глава МИД Борис Джонсон или министр по окружающей среде Майкл Гоув. Но в нынешней ситуации они не спешат сталкивать Мэй с кресла.

Так что на самом деле позиции Мэй сейчас слабые, но стабильные.

В то же время, по некоторым данным, голосование по вотуму недоверия Мэй предварительно назначено на 20 ноября. Вопрос решится простым большинством голосов. Если сторонники премьера победят, то Мэй будет защищена от нападок парламентариев в течение года. Если противников Мэй будет больше, ей придется уйти, а на поиск нового лидера будет отведено 3 месяца.

Чуть больше половины жителей Великобритании высказались за выход из ЕС на референдуме летом 2016 года. Официально Brexit назначен в ночь с 29 на 30 марта 2019 года.