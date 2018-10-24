Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Елизавета II рассказала о своем отношении к Brexit

Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images/ZUMAPRESS.com
Ее величество не возражает против выхода ее страны из еврообъединения

Букингемский дворец впервые публично выразил свое мнение относительно выхода Великобритании из Европейского союза. На эту тему королева обмолвилась в беседе с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Соединенное Королевство стремится к "новому партнерству" с Европой, сказала Елизавета II. Тем самым она дала понять, что у нее нет принципиальных возражений против принятого на референдуме решения.

По теме

Монаршая особа также подчеркнула, что ценности, которые разделяют Великобритания и Нидерланды, являются "величайшим достоянием", передает The Daily Express. Иными словами, даже после окончания процедуры Brexit Лондон не перестанет тесно взаимодействовать со своими ключевыми партнерами на континенте.

В мае этого года Елизавета II одобрила законопроект о Brexit. С этого момента законопроект о выходе страны из Евросоюза стал законом. Он вступит в силу 29 мая 2019 г. – именно на эту дату назначено завершение процедуры Brexit.

Тем временем процедура выхода Соединенного Королевства из ЕС зашла в тупик. В связи с этим власти страны предложили продлить переходный период, необходимый для улаживания всех деталей. Министр по вопросам Brexit Доминик Рааб сказал, что не возражает против этого, но требует ограничить продление переходного периода несколькими месяцами.

В настоящий момент в парламенте и правительстве идет дискуссия о целесообразности повторного проведения референдума по вопросу о выходе Великобритании из ЕС. Кабинет министров заявляет о том, что хочет исполнить волю народа, а потому готов задать подданным Ее Величества еще раз тот же вопрос. Данное заявление было сделано на фоне многотысячных протестов против Brexit, проходящих в крупных городах страны.

Референдум по вопросу о выходе Великобритании из ЕС прошел летом 2016 года. На нем победу одержали противники евроинтеграции. В пользу Brexit высказались 51,9% избирателей.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Не останется и следа: Россия уничтожит США уникальным ядерным оружием

В случае войны Вашингтон поплатится за свои агрессивные действия

Названа причина бойни в керченском колледже

Трагедия произошла из-за отсутствия воспитания молодежи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей