Елизавета II рассказала о своем отношении к Brexit

Ее величество не возражает против выхода ее страны из еврообъединения

Букингемский дворец впервые публично выразил свое мнение относительно выхода Великобритании из Европейского союза. На эту тему королева обмолвилась в беседе с королем Нидерландов Виллемом-Александром.



Соединенное Королевство стремится к "новому партнерству" с Европой, сказала Елизавета II. Тем самым она дала понять, что у нее нет принципиальных возражений против принятого на референдуме решения.

Монаршая особа также подчеркнула, что ценности, которые разделяют Великобритания и Нидерланды, являются "величайшим достоянием", передает The Daily Express. Иными словами, даже после окончания процедуры Brexit Лондон не перестанет тесно взаимодействовать со своими ключевыми партнерами на континенте.

В мае этого года Елизавета II одобрила законопроект о Brexit. С этого момента законопроект о выходе страны из Евросоюза стал законом. Он вступит в силу 29 мая 2019 г. – именно на эту дату назначено завершение процедуры Brexit.

Тем временем процедура выхода Соединенного Королевства из ЕС зашла в тупик. В связи с этим власти страны предложили продлить переходный период, необходимый для улаживания всех деталей. Министр по вопросам Brexit Доминик Рааб сказал, что не возражает против этого, но требует ограничить продление переходного периода несколькими месяцами.

В настоящий момент в парламенте и правительстве идет дискуссия о целесообразности повторного проведения референдума по вопросу о выходе Великобритании из ЕС. Кабинет министров заявляет о том, что хочет исполнить волю народа, а потому готов задать подданным Ее Величества еще раз тот же вопрос. Данное заявление было сделано на фоне многотысячных протестов против Brexit, проходящих в крупных городах страны.

Референдум по вопросу о выходе Великобритании из ЕС прошел летом 2016 года. На нем победу одержали противники евроинтеграции. В пользу Brexit высказались 51,9% избирателей.