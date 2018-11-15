Британский министр по вопросам Brexit уволился

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Доминик Рааб решил покинуть свой пост, так как он не может "с чистой совестью" поддерживать условия сделки с ЕС, которую британское правительство обсуждало в среду.
По мнению министра, который объявил о своем решении на официальной странице в Twitter, положения документа не соответствуют национальным интересам Королевства.
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