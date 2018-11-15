Британское правительство несет потери перед Brexit

Три министра подали в отставку из-за разногласий с Мэй

Правительство Великобритании в панике разбегается. Накануне кабмин утвердил проект соглашения по Brexit. Сегодня на стол премьера Терезы Мэй посыпались заявления об отставке.

Что примечательно: покинуть свой пост решил министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. В своем Twitter он сообщил, что "не может с чистой совестью поддержать условия, предложенные британским соглашением с ЕС", а самой Мэй написал письмо, где подробно рассказал о причинах своей отставки.

Уволился и министр по делам Северной Ирландии Шайло Вара. Вопрос о границе между Республикой Ирландия и входящей в Соединенное Королевство Северной Ирландией остается одним из наиболее острых в полемике по Brexit, и, судя по всему, правительство Мэй не нашло ему достойного решения.

Покинула состав кабмина также министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей. Она заявила, что проект договора с ЕС не соответствует тем условиям, на которых ранее настаивала сама Мэй.

В среду, 14 ноября, предварительно согласованный с Брюсселем проект по Brexit премьер представила своему правительству, пишет сайт "Комсомольская правда". После пятичасовых дебатов документ был принят, несмотря на возражения трети министров.

Между тем британскому премьеру в четверг, 15 ноября, предстоит еще один бой. Она должна отстоять проект соглашения в парламенте. Но, возможно, сегодняшнее заседание даст консерваторам шанс набрать необходимое количество голосов для вынесения Мэй вотума недоверия.

Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года. Переходный период после ее выхода из состава Евросоюза продлится до 31 декабря 2020 г., напоминает телеканал "360".

