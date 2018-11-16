Единственный выход предотвратить ее – отказаться от Brexit

Если Соединенное Королевство все же выйдет из состава Евросоюза, это обернется для страны неминуемой экономической катастрофой. Об этом британское правительство предупредил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.



"Перед британскими политическими руководителями, которые выступали за Brexit, теперь стоит выбор между отказом от их абсурдного политического обещания и экономической катастрофой, первой же жертвой которого станет британский народ", – заявил чиновник, выступая на конференции, посвященной перспективам развития Всемирной торговой организации (цитируется по ТАСС). Он пояснил, что выход из ЕС приведет к разрыву многолетних экономических связей, которые поддерживали стабильность европейской экономики.

Со своей стороны премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о сохранении вероятности того, что Великобритания и Евросоюз так и не смогут достичь соглашения об условиях размежевания. В результате этого Brexit произойдет по "жесткому сценарию".

По словам главы правительства, неясности в ситуации с выходом Великобритании из еврообъединения добавляет политическая нестабильность, возникшая в Соединенном Королевстве на этой неделе. "Текущая политическая ситуация в Великобритании подпитывает неясность относительно ратификации соглашения (c ЕС)", – подчеркнул Филипп.

Позавчера Еврокомиссия опубликовала 585-страничный проект соглашения по Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о поддержке этого документа ее правительством. На следующее утро сразу четыре члена кабинета министров, в том числе министр по делам Brexit Доминик Рааб и министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, подали в отставку в знак несогласия с условиями одобренного проекта соглашения – они посчитали его слишком большой уступкой Брюсселю.

Власти ЕС приняли решение о созыве 25 ноября экстренного саммита по соглашению о Brexit. Соглашение должны одобрить лидеры стран, входящих в союз. После этого документ должны будут утвердить парламенты всех 27 стран, остающихся в ЕС, а также парламент Великобритании и Европарламент.

У Лондона могут возникнуть проблемы с ратификацией соглашения. На данный момент 84 члена парламента от Консервативной партии намерены проголосовать против документа. Если их в этом поддержат члены оппозиционной Лейбористской партии, то сделка по Brexit в ее нынешнем виде будет отклонена. В этом случае Великобританию ждет или выход страны из состава ЕС по жесткому сценарию, или повторный референдум. В этом случае правительство Терезы Мэй наверняка будет отправлено в отставку.