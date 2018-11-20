Британскому премьеру впору паковать чемоданы

Премьер-министр Великобритании в скором времени может лишиться своего поста. Переговорный процесс по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза стал началом конца ее карьеры. Терезу Мэй критикуют как сторонники Brexit, так и противники, а потому ее шансы усидеть в премьерском кресле ничтожно малы.



На прошлой неделе Лондон объявил о том, что ему удалось достичь соглашения с Брюсселем об условиях выхода из ЕС. Однако соглашение не понравилось ни правящей партии, ни оппозиции, а сразу несколько министров ее кабинета ушли в отставку из-за недовольства условиями сделки.

Вопрос об отставке кабинета парламент должен был рассмотреть уже сегодня, но противники Мэй, выступившие с такой инициативой, недобрали шесть голосов. Однако это едва ли спасет главу правительства, передает "Взгляд".

Во-первых, сторонники отставки премьера все же могут собрать подписи. Если ее поддержат менее половины членов фракции консерваторов, ей придется уйти с руководящего поста в партии и, как следствие, с поста премьер-министра.

Во-вторых, у консерваторов всего 315 мест в парламенте из 650, а потому исход голосования по соглашению о Brexit не предопределен. Если Мэй не удастся уговорить союзников по коалиции, парламент не станет одобрять соглашение. В этом случае главе правительства не останется ничего иного, как сложить с себя полномочия.

Единственная надежда Мэй – на то, что и парламентарии, и избиратели как огня боятся жесткого сценария выхода из Евросоюза. Он реализуется в том случае, если соглашение между Лондоном и Брюсселем не вступит в силу. Поэтому многие члены палаты могут отдать свои голоса в пользу сделки как за меньшее из двух зол.

Сейчас в Великобритании активно обсуждается вопрос о целесообразности повторного референдума о Brexit. О его необходимости говорят и бывший премьер Тони Блэр, и лидер лейбористов Джереми Корбин. Мэй категорически против этого. Возможно, потому, что британцы со второго раза едва ли поддержат выход из Евросоюза, а это также будет означать немедленную отставку всего кабинета министров.

Сторонники жесткого варианта Brexit, чьим воплощением является экс-глава МИД Борис Джонсон, намереваются или немедленно взять власть в Консервативной партии и стране и сорвать подписание невыгодного им договора, или же провалить его ратификацию в Палате общин, тем самым подталкивая Мэй к отставке и переводя ситуацию в нужное им русло.

Голосование по соглашению о Brexit должно состояться в британском парламенте уже в начале декабря. Это станет критически важной точкой не только для Великобритании, но и для всей Европы. Жесткий Brexit может породить экономический кризис не только в Соединенном Королевстве, но и в странах ЕС. Он дополнительно усугубится другими потрясениями.

Во-первых, в конце мая 2019 г. пройдут выборы в Европарламент, на которых ожидается успех евроскептиков. Значит, ЕС начнет еще сильнее трещать по швам. Во-вторых, ситуацию в ЕС дестабилизирует политический кризис в Германии. Скорый уход со всех постов Ангелы Меркель ослабит единую Европу, которая воспринимала немецкого канцлера как лидера, консолидирующего все объединение.

Голосования по судьбе Мэй и Меркель (в декабре на съезде ее партии будет решаться вопрос о ее политическом преемнике) пройдут практически одновременно, что очень символично.