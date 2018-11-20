Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мэй погонят с поста вслед за Меркель

Ангела Меркель и Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Британскому премьеру впору паковать чемоданы

Премьер-министр Великобритании в скором времени может лишиться своего поста. Переговорный процесс по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза стал началом конца ее карьеры. Терезу Мэй критикуют как сторонники Brexit, так и противники, а потому ее шансы усидеть в премьерском кресле ничтожно малы.

На прошлой неделе Лондон объявил о том, что ему удалось достичь соглашения с Брюсселем об условиях выхода из ЕС. Однако соглашение не понравилось ни правящей партии, ни оппозиции, а сразу несколько министров ее кабинета ушли в отставку из-за недовольства условиями сделки.

По теме

Вопрос об отставке кабинета парламент должен был рассмотреть уже сегодня, но противники Мэй, выступившие с такой инициативой, недобрали шесть голосов. Однако это едва ли спасет главу правительства, передает "Взгляд".

Во-первых, сторонники отставки премьера все же могут собрать подписи. Если ее поддержат менее половины членов фракции консерваторов, ей придется уйти с руководящего поста в партии и, как следствие, с поста премьер-министра.

Во-вторых, у консерваторов всего 315 мест в парламенте из 650, а потому исход голосования по соглашению о Brexit не предопределен. Если Мэй не удастся уговорить союзников по коалиции, парламент не станет одобрять соглашение. В этом случае главе правительства не останется ничего иного, как сложить с себя полномочия.

Единственная надежда Мэй – на то, что и парламентарии, и избиратели как огня боятся жесткого сценария выхода из Евросоюза. Он реализуется в том случае, если соглашение между Лондоном и Брюсселем не вступит в силу. Поэтому многие члены палаты могут отдать свои голоса в пользу сделки как за меньшее из двух зол.

Сейчас в Великобритании активно обсуждается вопрос о целесообразности повторного референдума о Brexit. О его необходимости говорят и бывший премьер Тони Блэр, и лидер лейбористов Джереми Корбин. Мэй категорически против этого. Возможно, потому, что британцы со второго раза едва ли поддержат выход из Евросоюза, а это также будет означать немедленную отставку всего кабинета министров.

Сторонники жесткого варианта Brexit, чьим воплощением является экс-глава МИД Борис Джонсон, намереваются или немедленно взять власть в Консервативной партии и стране и сорвать подписание невыгодного им договора, или же провалить его ратификацию в Палате общин, тем самым подталкивая Мэй к отставке и переводя ситуацию в нужное им русло.

Голосование по соглашению о Brexit должно состояться в британском парламенте уже в начале декабря. Это станет критически важной точкой не только для Великобритании, но и для всей Европы. Жесткий Brexit может породить экономический кризис не только в Соединенном Королевстве, но и в странах ЕС. Он дополнительно усугубится другими потрясениями.

Во-первых, в конце мая 2019 г. пройдут выборы в Европарламент, на которых ожидается успех евроскептиков. Значит, ЕС начнет еще сильнее трещать по швам. Во-вторых, ситуацию в ЕС дестабилизирует политический кризис в Германии. Скорый уход со всех постов Ангелы Меркель ослабит единую Европу, которая воспринимала немецкого канцлера как лидера, консолидирующего все объединение.

Голосования по судьбе Мэй и Меркель (в декабре на съезде ее партии будет решаться вопрос о ее политическом преемнике) пройдут практически одновременно, что очень символично.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Британия влезла в Азовское море

Лондон заступается за Киев и в упор не замечает нарушения со стороны украинцев

Это война: украинский архиерей жестко осадил Порошенко

Священник остался недоволен допросом в СБУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей