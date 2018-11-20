Мадрид готов напакостить в соглашении по Brexit

Только Британия настроилась на официальное прощание с Евросоюзом, как на пути возникла новая преграда. Теперь палки в колеса вставляют испанцы, которые претендуют на заморскую территорию Туманного Альбиона.

Мадрид давно оспаривает принадлежность Гибралтара. А теперь еще и шантажирует им Лондон. Мол, если этот вопрос не войдет в повестку двусторонних переговоров, то Испания воспользуется правом вето и отдаст свой голос против процедуры Brexit, пригрозил глава правительства страны Педро Санчес. Таким образом, проект Терезы Мэй на грани срыва.

Между тем премьер уточнил, что буквально 72 часа назад испанской стороне открылись подробности сделки. Выяснилось, что в ней не оговаривается характер прямых переговоров.

"Если не будет изменений, на данный момент проевропейское правительство, которым является Испания, проголосует против Brexit в таком виде", – пообещал Санчес, передает RTVE.

Гибралтар отошел Великобритании в 1713 году. В 2016-м местное население пожелало остаться в ЕС, проголосовав за это на референдуме. Тем не менее гибралтарцы преданы Соединенному Королевству и выступают против испанского подданства.