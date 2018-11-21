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Меркель не отпускает англичан из ЕС

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Берлин шантажирует Лондон

Вслед за испанцами, которые пригрозили Британии, что заберут у нее билет на выход из Евросоюза, на пути проекта премьера Терезы Мэй встали немцы. Так, свои условия теперь диктует глава правительства Германии  Ангела Меркель. 

Она намерена проигнорировать саммит по Brexit, передали представители власти ФРГ. Об этом пишет The Telegraph.

Надо признать, предупреждение появилось неспроста. Фрау Меркель против внутренних разногласий между ЕС и "беглецом" в лице Соединенного Королевства. Если споры будут и дальше продолжаться, канцлер выполнит свое обещание. 

Экстренный саммит по Brexit намечен на 25 ноября. Вполне возможно, что на нем и состоится сделка. Но не все так просто. Изменить ее условия призывают евроскептики Мэй, чтобы та затребовала у ЕС больше льгот и преференций.  

Напомним, дата окончательного выхода Великобритании Евросоюза намечена на 29 марта будущего года. Ранее на пути англичан встала Испания со спорным Гибралтаром.

Оксана ПОДТУРКИНА
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