Мадрид настаивает на своих условиях по Brexit

Испания выступит против соглашения ЕС с Великобританией по выходу Соединенного Королевства из объединения. Об этом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес. Накануне глава британского правительства Тереза Мэй пыталась лично смягчить позицию коллеги. Но общение не получилось.

"После моего разговора с Терезой Мэй наши позиции по-прежнему расходятся. Мое правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не последует никаких изменений, мы наложим вето на соглашение по Brexit", – написал Санчес в Twitter.

Мадрид и раньше предупреждал, что будет голосовать против плана по Brexit, если в нем не будет прописан статус Гибралтара. Эта территория на юге Пиренейского полуострова уже несколько веков находится в подчинении Британской короны. Но испанцы по-прежнему мечтают ее вернуть. Brexit дает реальный шанс сделать это, поскольку жители Гибралтара не поддержали референдум о выходе Великобритании из состава ЕС в 2016 году.

Сейчас в предложенном плане по Brexit отмечается, что дальнейшую судьбу Гибралтара Лондон и Брюссель будут обсуждать особо и попозже. Мадрид такой поворот не устраивает совсем. Он требует прописать в соглашении, что переговоры по данной спорной территории будут идти исключительно между Великобританией и Испанией.

Голосование лидеров стран ЕС по проекту декларации о будущих отношениях Соединенного Королевства и ЕС состоится 25 ноября, напоминает НСН.

Ранее Мэй с большим трудом отстояла его в собственной стране. Несколько членов британского правительства в знак протеста подали в отставку, а представители Консервативной партии в парламенте собрали подписи, позволяющие начать процедуру отстранения нынешнего британского премьера от власти. Если лидеры ЕС забракуют документ, его придется переписывать и согласовывать заново. Но второго такого пути репутация Мэй уже не выдержит.