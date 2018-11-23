Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Испания поставила ультиматум Великобритании

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Мадрид настаивает на своих условиях по Brexit

Испания выступит против соглашения ЕС с Великобританией по выходу Соединенного Королевства из объединения. Об этом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес. Накануне глава британского правительства Тереза Мэй пыталась лично смягчить позицию коллеги. Но общение не получилось.

"После моего разговора с Терезой Мэй наши позиции по-прежнему расходятся. Мое правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не последует никаких изменений, мы наложим вето на соглашение по Brexit", – написал Санчес в Twitter.

По теме

Мадрид и раньше предупреждал, что будет голосовать против плана по Brexit, если в нем не будет прописан статус Гибралтара. Эта территория на юге Пиренейского полуострова уже несколько веков находится в подчинении Британской короны. Но испанцы по-прежнему мечтают ее вернуть. Brexit дает реальный шанс сделать это, поскольку жители Гибралтара не поддержали референдум о выходе Великобритании из состава ЕС в 2016 году.

Сейчас в предложенном плане по Brexit отмечается, что дальнейшую судьбу Гибралтара Лондон и Брюссель будут обсуждать особо и попозже. Мадрид такой поворот не устраивает совсем. Он требует прописать в соглашении, что переговоры по данной спорной территории будут идти исключительно между Великобританией и Испанией.

Голосование лидеров стран ЕС по проекту декларации о будущих отношениях Соединенного Королевства и ЕС состоится 25 ноября, напоминает НСН.

Ранее Мэй с большим трудом отстояла его в собственной стране. Несколько членов британского правительства в знак протеста подали в отставку, а представители Консервативной партии в парламенте собрали подписи, позволяющие начать процедуру отстранения нынешнего британского премьера от власти. Если лидеры ЕС забракуют документ, его придется переписывать и согласовывать заново. Но второго такого пути репутация Мэй уже не выдержит.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

В Москву идут настоящие зимние морозы

Сугробы образуются в столице еще нескоро

Атаку на Сирию приравняют к удару по России

Москва сможет применить ядерное оружие для защиты союзника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей