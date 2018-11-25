Британскому премьеру рано радоваться согласованию проекта договора по выходу из Евросоюза

Невеселые праздники предрек политику постпред России при ЕС.

Владимир Чижов отметил, что самое важное еще впереди. Проект договора по Brexit должны утвердить европейский и британский парламент. Сегодня в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Евросовета. Главы европейских стран приняли решение по документу. Напомним, на прошлой неделе проект согласовали переговорные команды.

Скорее всего, соглашение о выходе на заседании утвердят, ранее заявил Чижов. Но радоваться пока не стоит.

"И по все тем же внутриполитическим причинам многие депутаты Соединенного королевства, причем как оппозиционеры, так и однопартийцы Мэй, уже четко дали понять: несмотря на то, что премьер-министр уверяет, будто нынешняя "сделка" – это лучшее, чего можно было добиться, их она не устраивает", - заявил Чижов в беседе с РИА Новости.

Он напомнил о предстоящем в декабре голосовании. "…боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое", – отметил дипломат.

Тем временем стало известно, что главы 27 европейских государств со своей стороны одобрили соглашение с Британиейо Brexit. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.