Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Brexit омрачит Терезе Мэй Рождество

Тереза Мэй. Фото: WILL OLIVER/EPA/ТАСС
Британскому премьеру рано радоваться согласованию проекта договора по выходу из Евросоюза

Невеселые праздники предрек политику постпред России при ЕС.

Владимир Чижов отметил, что самое важное еще впереди. Проект договора по Brexit должны утвердить европейский и британский парламент. Сегодня в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Евросовета. Главы европейских стран приняли решение по документу. Напомним, на прошлой неделе проект согласовали переговорные команды.

По теме

Скорее всего, соглашение о выходе на заседании утвердят, ранее заявил Чижов. Но радоваться пока не стоит.

"И по все тем же внутриполитическим причинам многие депутаты Соединенного королевства, причем как оппозиционеры, так и однопартийцы Мэй, уже четко дали понять: несмотря на то, что премьер-министр уверяет, будто нынешняя "сделка" – это лучшее, чего можно было добиться, их она не устраивает", - заявил Чижов в беседе с РИА Новости.

Он напомнил о предстоящем в декабре голосовании. "…боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое", – отметил дипломат.

Тем временем стало известно, что главы 27 европейских государств со своей стороны одобрили соглашение с Британиейо Brexit. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вы наш корабль протаранили: Незалежная обвинила пограничников РФ в провокации

Повреждения якобы получил украинский буксир

"Просто безумие": британцы рассказали о тысячах жертв "Новичка"

Охотники за Скрипалями подготовили безумную дозу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей