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Невеселые праздники предрек политику постпред России при ЕС.
Владимир Чижов отметил, что самое важное еще впереди. Проект договора по Brexit должны утвердить европейский и британский парламент. Сегодня в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Евросовета. Главы европейских стран приняли решение по документу. Напомним, на прошлой неделе проект согласовали переговорные команды.
Скорее всего, соглашение о выходе на заседании утвердят, ранее заявил Чижов. Но радоваться пока не стоит.
"И по все тем же внутриполитическим причинам многие депутаты Соединенного королевства, причем как оппозиционеры, так и однопартийцы Мэй, уже четко дали понять: несмотря на то, что премьер-министр уверяет, будто нынешняя "сделка" – это лучшее, чего можно было добиться, их она не устраивает", - заявил Чижов в беседе с РИА Новости.
Он напомнил о предстоящем в декабре голосовании. "…боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое", – отметил дипломат.
Тем временем стало известно, что главы 27 европейских государств со своей стороны одобрили соглашение с Британиейо Brexit. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.
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