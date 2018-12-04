Великобритания может отменить Brexit

Об этом сообщил суд ЕС

Лондон имеет возможность аннулировать решение о выходе из состава Евросоюза в одностороннем порядке. Об этом заявил суд ЕС, пишет ТАСС.

Передумать насчет Brexit британцы могут до официального заключения соглашения.

"Статья 50 [Лиссабонского договора о праве выхода из ЕС] позволяет в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из Евросоюза", – заявил генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона.