Лондон напуган "черным сценарием"

Британский фунт катится в пропасть, за ним потянется и вся экономика Соединенного Королевства

В результате Brexit Великобритания потеряет больше, чем это считалось ранее. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. По ее словам, аналитики сейчас видят несколько путей развития Соединенного Королевства после выхода Евросоюза, и ни один из них не радостный.

Большинство экспертов поддерживают пока так называемый "базовый" сценарий развития экономики Великобритании, пишет РИА "Новости". Он будет возможен, если Лондон и Брюссель согласуют все моменты будущего взаимодействия в ближайшее время. В противном случае неминуем "черный" сценарий, признаки которого уже наблюдаются.

"Эти последствия появятся в результате отсутствия соглашения по Brexit", – указала Лагард.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. До начала 2021 г. планируется переходный период. В общих чертах все шаги между Лондоном и Брюсселем согласованы. Однако в Соединенном Королевстве многие остались недовольны проектом соглашения, которого премьер Тереза Мэй добилась за время переговоров с ЕС.

Во вторник, 4 декабря, в британском парламенте начались дебаты по тексту соглашения. В течение пяти рабочих дней перед парламентариями будут выступать члены кабмина, представляя развитие ситуации после Brexit в каждой сфере – экономике, безопасности, миграции и так далее. Итогом дебатов должно стать голосование 11 декабря. Причем решится все простым большинством голосов в 650-местной палате общин – палата лордов не сможет заблокировать документ в любом случае.

Таким образом, через неделю парламент вынесет приговор и для Мэй, и для экономики Великобритании. Тем временем национальная валюта уже сигнализирует об ожиданиях финансовых игроков: накануне курс британского фунта рухнул по отношению к доллару до уровня 1,27 – так мало за обычно прочный фунт на давали уже более полутора лет. Отказ парламентариев одобрить проект соглашения по Brexit обвалит местную валюту еще сильнее.

