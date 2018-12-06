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Мэй рассказала о планах Британии остаться в ЕС

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
На желание народа могут наплевать

У Великобритании сейчас есть три пути, куда двигаться дальше. Окончательный вердикт должны вынести законодатели. Об этом заявила премьер Тереза Мэй в четверг, 6 декабря.

"Три варианта: первый – покинуть Евросоюз с соглашением, два других – покинуть его без соглашения или отказаться от выхода совсем", – приводит Reuters слова Мэй.

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При этом премьер не стала скрывать, какой точки зрения придерживается она: отказаться сейчас от Brexit – значит проигнорировать голос британского народа, озвученный на референдуме.

"Это неправильно", – настаивает Мэй.

В июне 2016 г. на референдуме с небольшим перевесом победили сторонники выхода Соединенного Королевства из ЕС. "Развод" должен состояться в конце марта 2019 года. Однако Лондон и Брюссель пытаются согласовать ряд условий, которые будут действовать между страной и объединением на время переходного периода – до 2021 года.

Готовый проект соглашения сама Мэй называет "лучшей сделкой" из всех возможных вариантов. Однако в стране многие недовольны положением, в котором окажется Лондон после Brexit. На этой неделе в парламенте проходят большие дебаты по данному вопросу. Судьбу Великобритании парламентарии решат 11 декабря.

Николай ВИКТОРОВ
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