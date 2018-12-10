Лондону разрешили остаться в ЕС

Британцы могут отказаться от Brexit, если передумают

Шансы на то, что власти Соединенного Королевства доведут до конца затянувшуюся процедуру выхода из Евросоюза, тают на глазах. Очередным фактором, который может поколебать их уверенность, стало решение суда, позволяющее Лондону свернуть "бракоразводный" процесс.



"Великобритания может в одностороннем порядке отозвать уведомление (Европейскому совету, переданное 29 марта 2017 г.) о своем намерении выйти из Европейского союза. Такой отзыв, принятый в соответствии с ее конституционными нормами, привел бы к тому, что Соединенное Королевство осталось бы в союзе без изменений в отношении его статуса государства-члена", – говорится в постановлении Европейского суда юстиции, принятом 10 декабря (цитируется по РИА "Новости").

Суд также пояснил, что возможность отзыва заявки "существует до тех пор, пока соглашение о выходе между союзом и соответствующим государством-членом не вступит в силу или, если такое соглашение не будет заключено, до тех пор, пока не истечет двухлетний срок после уведомления о намерении выйти из ЕС".

На прошлой недели премьер-министр Великобритании Тереза Мэй едва ли не впервые произнесла вслух, что ее страна может отказаться от Brexit. "Три варианта: первый – покинуть Евросоюз с соглашением, два других – покинуть его без соглашения или отказаться от выхода совсем", – заявила руководитель правительства.

В то же время Мэй остается сторонницей доведения дела до логичного завершения. По ее словам, отказаться сейчас от Brexit – значит проигнорировать голос британского народа, озвученный на референдуме. "Это неправильно", – настаивает премьер.

Тем временем в Евросоюзе уже все готово к тому, чтобы запустить необратимый процесс по выводу Великобритании из состава объединения. "Еврокомиссия начинает сегодня процедуру подписания и завершения соглашения по выходу Великобритании из ЕС", – сообщили на прошлой неделе в пресс-службе ведомства.

Еврокомиссия признала все условия, которые прописаны в соглашении. Поэтому у Евросовета с Европарламентом не остается шансов противиться подписанию сделки.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 г. по результатам референдума, состоявшегося летом 2016-го. Проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС был обнародован 14 ноября. Двадцать пятого ноября на внеочередном саммите 27 стран ЕС одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании.