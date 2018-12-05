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ЕС готовится к запуску Brexit

Подписание соглашения не дает шансов Евросовету и Европарламенту

В Евросоюзе все готово к официальному старту выхода из него Британии. О начале процедуры подписания соглашения о предложениях Brexit говорится на сайте Еврокомиссии (ЕК).

"Еврокомиссия начинает сегодня процедуру подписания и завершения соглашения по выходу Великобритании из ЕС", – сообщает пресс-служба ЕК.

В документе оговаривается, что Еврокомиссия признала условия, которые прописаны в соглашении. Теперь у Евросовета с Европарламентом не остается шансов противиться подписанию сделки. После чего она приобретет законную силу в марте 2019 года. При условии, что документ получит одобрение Соединенного Королевства.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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