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Путин прокомментировал сравнение России с террористической группировкой

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Российский президент назвал причину таких бесцеремонных заявлений

Обвинения нашей страны в том, что она несет миру большую угрозу, чем "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ), основаны на желании британцев "получить дополнительные очки" в Соединенном Королевстве.

Владимир Путин ответил на русофобское высказывание главы генштаба ВС Великобритании. Напомним, ранее Марк Карлтон-Смит заявил о готовности России применять военную силу для защиты и расширения национальных интересов и предупредил страны Евросоюза о возможном нападении "агрессора".

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Глава РФ подчеркнул, что именно наша страна вносит, возможно, наибольший вклад в борьбу с терроризмом и предложил оставить подобные нелепые выпады на совести тех, кто их делает, пишет RT.

"Великобритания для нас важный партнёр. Мы надеемся, что когда-нибудь... мы сможем преодолеть те трудности, которые имеются в наших отношениях, и выйти на тренд позитивного сотрудничества как в интересах Великобритании, так и Российской Федерации", – подытожил Путин.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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