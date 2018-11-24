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"Они хуже, чем террористы": Лондон взбесился из-за военной мощи Москвы

Фото: www.globallookpress.com/ mod_russia/ twitter.com
Англичане предупредили ЕС о скором нападении России

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Великобритании Марк Карлтон-Смит призвал Лондон и других союзников сосредоточиться на российской угрозе.

По его словам, Москва представляет больше опасности, чем запрещенная в России группировка ИГИЛ. Карлтон-Смит подчеркнул, что Кремль активно расширяет не только военную сферу, но и киберпространство.

"Россия продемонстрировала, что готова применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов. Русские стремятся использовать уязвимые стороны и слабые места, где бы они их ни обнаруживали", – цитирует его The Daily Telegraph.

При этом начальник генштаба утверждает, что Кремль якобы тщательно изучает слабости Запада и планирует нападение.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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