Россию прижмут новыми санкциями

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Украинская провокация в Керченском проливе приведет к
ужесточению санкционного давления на Россию. Власти Европейского Союза готовят
изменения в санкции против Москвы "в связи с подрывом суверенитета
Украины".
В базе документов Евросоюза, которые находятся в разработке, появились два упоминания о возможных новых ограничениях.
Первый документ называется "Предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Совету о внесении изменений в решение Совета 2014/145/CFSP относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Доступ к его содержанию закрыт.
Второе упоминание об ужесточении санкций содержится в повестке группы советников Брюсселя по международным вопросам. На днях там появился пункт "Подрыв суверенитета Украины: проект решения Совета и имплементация регулирования". Данная формулировка указывает на проработку возможных ограничительных мер, поясняет РИА "Новости".
По некоторым сведениям, обсуждение ужесточения антироссийских санкций на фоне инцидента в Керченском проливе инициировали Польша и Великобритания. Их почин поддержали Швеция и страны Балтии.
При этом многие страны заняли взвешенную позицию. В ходе экстренного заседания комитета по политике и безопасности ЕС, которое прошло 27 ноября в Брюсселе, представители Берлина и Парижа выступили против усиления санкций. По их словам, сейчас особенно важно принимать "меры по укреплению доверия", а санкции к подобным мерам не относятся.
Днем позже спикер парламента Словакии Андрей Данко предположил, что Украина может скрывать правду об инциденте в Керченском проливе. Он призвал разобраться в ситуации "с холодной головой". "Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций, важен мир между Украиной и Россией", – заявил политик.
В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля незаконно пересекли государственную границу РФ и опасно маневрировали в Керченском проливе. Нарушители были задержаны. В ходе столкновения три украинских моряка получили легкие ранения. Впоследствии суды Крыма арестовали экипажи кораблей, среди которых оказались сотрудники украинских спецслужб, на два месяца.
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