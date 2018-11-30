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Страны Евросоюза поддерживают Незалежную в борьбе с "агрессором" и планируют и дальше наказывать РФ.
В декабре ожидается продление антироссийских санкций. С таким заявлением выступил глава Евросовета Дональд Туск.
"Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил он на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, где проходит саммит "большой двадцатки".
Туск подчеркнул, что абсолютно уверен в продлении ограничительных мер в отношении России, передает ТАСС. Напомним, действие экономических санкций подойдет к концу в конце января.
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