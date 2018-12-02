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Дело Скрипаля: США заявили о введении второй части антироссийских санкций

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
При этом доказательств стопроцентной причастности Москвы к отравлению в Солсбери американцы по-прежнему предоставить не могут

О грядущем ужесточении ограничительных мер сообщили в Госдепартаменте.

Американцы намерены ввести вторую часть санкций. Продолжающееся давление на Россию представитель Госдепа обосновал требованиями американского законодательства.

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Напомним, первую порцию ограничительных мер наша страна получила 27 августа. Тогда же в Вашингтоне анонсировали новые – если через 90 дней Москва не выполнит ряд требований. Американцы ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения, принятый в 1991 году. Несмотря на отсутствие доказательств как у британской стороны, так и у США, западные страны продолжают обвинять Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Если Вашингтон введет вторую часть санкций, экспорт в Россию американских товаров, кроме продовольственных, прекратится. То же касается и импорта Штатами наших продуктов. Это касается также нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Америка закроет небо для самолетов российских авиакомпаний.

"Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования [американского] законодательства", – сказал представитель Госдепа в беседе с ТАСС.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в центре Солсбери 4 марта. Лондон, не дожидаясь результатов расследования, обвинил Москву в отравлении бывшего шпиона и его дочери, что привело к дипломатическому скандалу.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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