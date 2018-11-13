Вашингтону объяснили опасность санкций против Москвы

Ограничительными мерами Штаты ничего не добьются

Власти США с ослиным упрямством вводят все новые и новые ограничения против России в связи с ситуацией на Украине. Даже если наша страна совершенно не причастна к тем или иным событиям. Такое поведение Америку до добра не доведет, считает российский сенатор Олег Морозов.



По словам политика, Вашингтон использует любое событие, хоть как-то связанное с Украиной, чтобы оказать давление на внешнеполитическую линию России.

"Ситуация неудивительная: все, что сегодня происходит на Украине, – это повод для санкций, причем вне зависимости от того, происходит там что-то новое или нет. Последние санкции США против РФ в связи с ситуацией в Крыму и в Донбассе не были продиктованы новыми событиями. Ограничения Вашингтона – инструмент политического мщения, давления и попытка изменить политический курс России", – заявил Морозов в интервью РИА ФАН.

Страны Запада сами виноваты в том, что вопрос с Донбассом до сих пор не разрешен. Ведь они, по сути, заставляют Киев саботировать выполнение минских соглашений. Если бы украинские власти соблюдали договоренности по Донбассу, то смогли бы вернуть доверие жителей юго-востока страны, полагает член комитета Совета Федерации по международным делам.

"Если бы они (США и ЕС) захотели, то давно бы уже заставили Киев следовать минским договоренностям. Тогда не надо было бы возиться с санкциями и разбираться с выборами в ДНР и ЛНР. Чем дольше Украина будет торпедировать процесс мирного урегулирования в Донбассе, тем больше будет доверие жителей юго-востока страны к избираемым органам власти республик", – отметил сенатор.

Он убежден, что политика ограничений бесперспективна, санкции против России не помогут и ситуацию в непризнанных республиках Донбасса можно решить лишь мирными переговорами: "Мы все время на санкции отвечаем соответствующими действиями и постоянно подчеркиваем, что Запад ведет политику перекладывания проблем с больной головы на здоровую. Большая часть пунктов минских соглашений относится к компетенциям Киева, поэтому он должен их выполнять. Но, увы, ничего не делается".

В прошедшие выходные в Донецкой и Луганской народных республиках состоялись выборы глав. Победу на них одержали соответственно Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Власти США раскритиковали "фиктивные" выборы в Донбассе и в связи с их проведением пригрозили России новыми санкциями. "Мы будем продолжать вводить против России санкции, связанные с Украиной, до тех пор, пока Москва полностью не выполнит минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", – заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Она также добавила, что Донецкой и Луганской республикам "нет места в рамках минских договоренностей" и что "республики необходимо распустить".