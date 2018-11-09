Противников российского полуострова крымчане послали к психиатрам

Санатории Крыма, угодившие вчера в очередные санкционные списки США, навряд ли испытают трудности в своей работе и, более того, получили таким образом дополнительную рекламу. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

"На развитие нашей Республики это никак не повлияет. Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины. Более того: попадание в санкционные списки – это дополнительная реклама для наших средств размещения", – написал он на своей странице в Facebook.

Однако Аксенов заметил, что такие ограничительные меры в реальности являются дискриминацией именно простых крымчан и направлены на запугивание иностранцев, которые хотят приехать на полуостров.

"То есть фактически это логика войны, согласно которой для причинения ущерба противнику все средства хороши. Такие действия еще больше укрепляют нашу уверенность в правильности выбора, сделанного в 2014 г., в том, что, если бы не вмешательство России, наш регион ждала бы судьба Донбасса", – подчеркнул глава Республики.

Он сообщил, что в текущем году полуостров посетили туристы из 132 стран, и пригласил американцев в гости.

Позже во время подписания соглашения между Крымом и Севастополем Аксенов предложил новый пакет ограничительных мер оценить психиатрам, пишет "Крыминформ".



"Хорошо, что против индивидуальных жилых домов не вводят санкции. Если уже латвийская сторона ищет, кто тут открыл или нет ресторан... То это уже болезнь. Надо к психиатрам обращаться", – сказал он и заверил крымчан, что регион продолжит развиваться вопреки всем санкциям.

"Читаю для смеха. Очередная клоунада", – резюмировал глава Республики.

Накануне, 8 ноября, Минфин США обнародовал обновленный санкционный список, в который вошли три физических лица и девять юридических, в том числе крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", "Мрия" и АО "Крымтеплоэлектроцентраль".

