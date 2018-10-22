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Прибалты предпочли Крым Евросоюзу

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Туры на полуостров набирают популярность в странах Балтии, несмотря на угрозу санкций

Туристические фирмы в Эстонии, Латвии и Литве продают путевки в Крым. Они пользуются повышенным спросом. Но это грозит бизнесменам серьезными неприятностями. Правоохранительные органы собираются наказать турагентов за "оказание услуг на аннексированных территориях". В октябре обыски прошли в пяти таллинских турфирмах.

"В связи с тем что РФ нарушила территориальную целостность Украины, Европейский союз в 2014 г. ввел санкции на оказание услуг на аннексированных территориях. В этот список включен также запрет на оказание туристических услуг – поездок в Крым и Севастополь. Эта мера введена совместно всеми странами ЕС и направлена на то, чтобы дать четкий сигнал о том, что ни одна страна ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией", – заявил пресс-секретарь эстонской госпрокуратуры Каарель Каллас (его слова приводит "Взгляд").

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В прокуратуре также пояснили, что посещение Крыма "опасно" для эстонцев, поскольку на полуострове они не смогут в случае необходимости рассчитывать на консульскую помощь родного государства. А в полиции уточнили, что преступлением является не сама по себе поездка в Крым, а посещение полуострова через Россию, то есть минуя украинский пограничный контроль.

Местные юристы говорят, что работники турфирм могли попросту не знать о существующем запрете, так как специально в эстонских законах он не прописан. А искать постановление ЕС на этот счет им даже не приходило в голову.

О повышенном интересе к отдыху в республике знают даже те бюро, которые крымским направлением не занимаются. По словам их сотрудников, многие клиенты спрашивают о поездках в Севастополь или Ялту, но фирма вынуждена им отказывать, поскольку по причине государственного запрета не предоставляет таких услуг.

"Любая фирма, которая даже по-тихому, из-под полы начнет продавать подобные поездки пусть даже проверенным клиентам, очень рискует. Ее мгновенно лишат лицензии. Если в ходе расследования выяснится, что с какой-то из эстонских турфирм, попавших под подозрение, связана та или иная латвийская компания, то вполне вероятно, что проверки могут начаться и у нас", – отметил член совета Союза туриндустрии стран Балтии Валерий Малышев.

Эстонские НКО, сотрудники которых ездили в Крым в культурных целях, опасаются, что государство может применить к ним санкции. Крымская община эстонцев сетует на то, что после событий 2014 г. Таллин перестал оказывать ей какую-либо поддержку. Остается диаспоре только полагаться на помощь крымских властей.

Власти соседних стран ведут себя не лучше. Латвия собралась заводить уголовное дело на двух своих граждан, которые открыли в Крыму семейный ресторан. В страну запрещено ввозить товары крымского происхождения, а латышам под страхом смерти не дозволяется приобретать на полуострове недвижимое имущество.

Три года назад в латвийских турфирмах также проходили обыски в связи с продажей туров в Крым. За организацию четырех поездок на полуостров сотруднице фирмы Mkbc Tour Элеоноре Ивановой грозило до четырех лет тюрьмы (реального срока удалось избежать).

Зная о проблемах с официальными путевками, многие латыши ездят в Крым самостоятельно. По их словам, основная проблема заключается в том, что латвийские банки не переводят деньги в Крым, поэтому забронировать гостиницу очень сложно. Приходится задействовать друзей, проживающих в РФ или Белоруссии, а при путешествии в республику брать с собой все деньги наличными.

Андрей ФИЛАТОВ
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