В Крыму нашли следы древней цивилизации

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Археологи нашли возле села Октябрьское под Керчью поселение Манитра, в котором люди жили в IV-II вв. до нашей эры.
"Была раскопана огромная площадь, более четырех тысяч квадратных метров. Никогда такими огромными площадями сельские поселения Боспорского царства не копались... Никогда на сельских рядовых поселениях боспорских не была обнаружена городская плотная застройка с каменными домами, разделенными улицами", – рассказал РИА "Новости" директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
Ученый считает, что находку необходимо законсервировать и сделать из нее туристический объект. Хотя здания сохранились всего на два-три рядка кладки, любителям истории будет на что посмотреть, подчеркнул он.
Керчь официально считается самым древним российским городом – древнегреческие колонисты из Милета основали здесь город Пантикапей еще в конце VII в. до нашей эры.
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