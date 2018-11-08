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В четверг, 8 ноября, будет объявлен новый пакет
антироссийских ограничительных мер. Об этом заявил специальный представитель
Госдепа США по Украине Курт Уолкер.
На этот раз Соединенные Штаты накажут трех россиян и девять структур, которые либо имеют отношение к бизнесу в Крыму, либо к включению полуострова в состав России. По словам Уолкера, в обоих случаях речь идет о "нарушении прав человека", пишет "КоммерсантЪ".
19:03. По словам Уолкера, Минфин должен был объявить новые санкции в 10:30 по местному времени (18:30 мск).
19:01. Документ о новых санкциях должен появиться на сайте Министерства финансов США. Как только он будет опубликован, меры вступят в силу.
Статья дополняется.
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