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США готовятся объявить новые санкции против России

Фото: "Утро"
Вашингтон снова накажет Москву за присоединение Крыма

В четверг, 8 ноября, будет объявлен новый пакет антироссийских ограничительных мер. Об этом заявил специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Уолкер.

На этот раз Соединенные Штаты накажут трех россиян и девять структур, которые либо имеют отношение к бизнесу в Крыму, либо к включению полуострова в состав России. По словам Уолкера, в обоих случаях речь идет о "нарушении прав человека", пишет "КоммерсантЪ".

19:03. По словам Уолкера, Минфин должен был объявить новые санкции в 10:30 по местному времени (18:30 мск). 

19:01. Документ о новых санкциях должен появиться на сайте Министерства финансов США. Как только он будет опубликован, меры вступят в силу.

Статья дополняется.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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